İYEP uygulama takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ekim 2021 00:04
İlkokulların 3. sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ile doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımları yeterli olmayan öğrencilere İYEP programı uygulamaktadır.
2021-2022 yılında uygulanacak olan açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi, MEB tarafından ilan edildi.
Buna göre Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) 11 ila 15 ekim arasında uygulanacak. ÖBA uygulanan öğrencilerin cevapları ise 11 ila 15 Ekim arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenecek.
İŞTE İYEP TAKVİMİ