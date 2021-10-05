Zehirlenme şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Buca ilçesinde 9 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 22:00
Sevgi Ferit Akın Ortaokulundaki bazı öğrenciler, akşamüstü saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.
Ortaokula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.