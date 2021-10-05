Okullarda vaka çıkması halinde ne yapılacak? Rehber güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda covid19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar içeren yazıyı illere gönderdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2021 22:37
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda covid19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar içeren yazıyı illere gönderdi.
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