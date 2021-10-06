Mesleki ve teknik okullarda norm kadrolar tekrar güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik değişikliği ile ilgi Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "9 uncu ve 10 uncu sınıflarda," ibaresi "9 uncu sınıfta," şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendine "11 inci" ibaresinden önce gelmek üzere "10 uncu" ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme sonucunda mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin 10 uncu sınıfta; 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4 olacak şekilde grup oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu eğitim kurumlarının 10 uncu sınıflarının grup oluşumları yeniden belirleneceğinden alan bazlı ders yüklerinin güncellenmesi gerekli görülmektedir. Bu noktadan hareketle MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere açılacaktır. Bilgilerini ve norm kadro güncelleme işlemlerinin ek takvime göre yapılacaktır.