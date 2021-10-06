Türk savaş jetleri Nahçıvan semalarında

İran'ın Nahçivan sınırında yaptığı tatbikata Türkiye ve Azerbaycan'dan cevap gecikmedi. Gürcistan'ın Telavi kentinde Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bir dizi askeri-güvenlik anlaşmasının imzalandığı toplantının düzenlendiği saatlerde Nahçivan semalarında Türk savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Milli Savunma Bakanlığı, 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı birliklerin, Azerbaycan- Nahçivan Ordu Komutanlığı ile gerçekleştirilecek 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021' tatbikatı provolarının başladığını duyurdu. Aynı saatlerde İran kanadı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na Azerbaycan askeri uçaklarının Nahçıvan'a uçuşuna izin verilmeyeceğini iletti. Mesajda bu kararın Türkiye'nin askeri manevraları ve tatbikatlarına misilleme olduğu notu da düşüldü.

İran, iki tugayla birlikte 10 bini aşkın askerini Azerbaycan sınırına sevk etti. Kara birliklerine ek olarak İran savaş uçakları, SİHA ve helikopterler bölgede devriye uçuşları gerçekleştiriyor

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan ordularının 12-20 Eylül tarihlerinde icra ettiği müşterek ''3 Kardeş'' tatbikatına İran kanadı sert tepki vermişti. Ardından Nahçivan-Zengilan hattına yapılan askeri yığınak ve gövde gösterisini, tansiyonu yükselten açıklama ve suçlamalar takip etti. Azerbaycanlı Emekli Albay-Güvenlik Uzmanı Adalet Verdiyev, İran'ın sergilediği düşmanlığı korkunç bir hata olarak nitelendirdi ve Nahçivan'da icra edilen tatbikatın müthiş bir cevap olduğunu söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, birliklerin etkileşim ve koordinasyonunun ortak komuta kontrol sistemleri aracılığıyla sağlandığını açıkladı. Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatının savaşa hazırlık planlarına göre düzenlendiği kaydedildi. Plana göre önce, komutanlar bölge analizi yapıyor. Ardından özel operasyon birimi askerleri düşman pozisyonlarına gizli yaklaşma yöntemlerini uygulayarak imha ediyor. Bu esnada düşman optik cihazlarından ve füze, havan vb. atışlardan korunma stratejileri tatbik ediliyor.

Gün içerisinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise İran ve Ermenistan tırlarına Gürcistan gümrük kapısında getirilen geçiş yasağı oldu. Gürcistan sınır kapılarında Ermeni ve İran tırlarının geçişi durduruldu. Bu hamle ile Tahran'ın Rusya, Balkanlar ve Avrupa'ya açılan kara koridoru kapatıldı. Halen 200 tırın Gürcistan'ın Larsa geçiş bölgesinde bekletildiği açıklandı.

Yılmaz Bilgen