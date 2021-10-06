'Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz'

Türkiye, pandemi sonrası eski normaline dönmeye çalışan dünya ticaretinde daha fazla tercih edilen ülke olurken, bu durum ihracatta rekorlar kırılmasına neden oldu. Eylülde, 20 milyar dolarlık ihracata imza atan iş insanları, artan talep karşısında kapasite artışına giderken, yeterli personel bulamamaktan şikayet ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tedarik zincirindeki kırılmanın da etkisiyle Türkiye için çok önemli bir fırsatın doğduğunu belirterek, "Hemen her sektöre yoğun bir sipariş var. Kapasiteler arttı. Firmalarımız finansmandan çok çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyorlar" dedi. Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği 'Perakende Dünyasında Neler Oluyor? / Küresel Yeni Müşteri' konulu toplantıda konuşan Gülle, pandeminin 'Ucuz olsun Çin'den olsun üretim anlayışını değiştirdiğini ve Türkiye'ye yönelim olduğunu ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Perakende Dünyasında Neler Oluyor? / Küresel Yeni Müşteri konulu toplantıda konuştu

LOJİSTİĞİ 'PORTAL' ÇÖZECEK

Gülle, pandemi sonrası lojistikte yaşanan sorunlarla konteyner krizinin had safhaya ulaştığını, 2-3 bin dolar seviyesinde seyreden konteyner fiyatlarının bir anda 10 bin dolarlara çıktığını, şu anda 15 bin dolar ve daha üzerine yükseldiğini kaydetti. İhracatçının lojistik problemine çözüm için Türkiye Lojistik Portalı'nın hayata geçirdiklerini ve önümüzdeki hafta tanıtımının yapılacağını söyleyen Gülle, platformla yükü olanla onu taşıyanı maliyet avantajı sağlayarak bir araya getireceklerini ifade etti. Lojistikte yaşanan sıkıntılardan sonra hammadde tedariğinde sorunlar başladığını vurgulayan Gülle, pandemi sonrası yaşanan 'vahşi talep' süreciyle hammadde fiyatlarının katlandığını, bu günlerde buna ilaveten enerjide çok ciddi bir değişim olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen ihracatta 200 milyar dolarlık eşiğin aşıldığına işaret eden Gülle, "Kapımızın önüne gelen fırsatları iyi yönetmeliyiz" dedi.

KAPASİTE ARTIRDIK AMA.

İhracatçının var olan bütün kapasitesini sattığını anlatan Gülle, iş dünyasında yaşanan personel sıkıntısını şöyle anlattı: "Fuarlar açıldı, gidip soruyoruz. 'Finans ihtiyacınız var mı?' diye, 'yok' diyorlar. Hammadde fiyatları arttı ama onu da bir şekilde buluyoruz. Peki sorun ne? Adam yok. Kapasiteyi artırdık, yeni yer açtık, işi büyüttük ama şu anda tek sorunumuz çalıştıracak adam bulamamak. Bu hiç aklımıza gelecek bir şey değildi. Bu sadece birkaç üreticinin cevabı da değil, bu Türkiye'nin her tarafından; Gaziantep'ten, Malatya'dan Sivas'tan bize ulaşıyor. Bunları iyi yönetmemiz gerekiyor."

TİM Başkanı İsmail Gülle, 300 milyar dolarlık hedefe odaklanan ihracatçının eylülde yıllık 212,2 milyar dolar ihracata ulaşıp 211 milyar dolarlık hedefi aştığını belirterek, "Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz" dedi.

BU TALEPLE SENEYE 250 MİLYAR DOLAR

İhracatta aylık 20 milyar doları geçtiklerini hatırlatan Gülle, talebin yoğun bir şekilde sürdüğünü ve aylık 20 milyar dolarlık rakamın önümüzdeki yıl 250 milyar doları geçmek anlamına geldiğini söyledi. Gülle, 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ise 2026'da ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

MALİYETLER VE ENFLASYON PERAKENDEYİ ZORLUYOR

Etkinlikte konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün güncel en önemli sorunlarının hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış ve küresel enflasyon olduğunu söyledi. Perakende sektörünün 2020'yi az hasarla geçirdiğini belirten Öncel, şöyle devam etti: "Türkiye'de perakende sektörünün süreci daha az hasarla atlatmasında başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere devlet desteklerinin büyük katkısını gördük. Markalarımız ciro olarak son üç ayı çok verimli geçirdi. Ancak sektörün borçluluk oranı çok yüksek. Borçlarımızı ödeyebilmemiz için alışverişte canlılığın devam etmesi gerekiyor."

ÖNDER ÇELİK