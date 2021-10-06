100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" projesi kapsamında 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile ülkemizin ihtiyacı olan 100 tematik alanda öğrencilere burs verilmektedir. Yılda iki dönem halinde, üniversitelerce doktora öğrencisi yetiştirmek üzere yapılan başvurular Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilmekte, desteklenmesi uygun görülen yükseköğretim kurumları tarafından çıkılan ilanlara ise öğrencilerin müracaat etmesi ile birlikte kazananlara 12 ay boyunca karşılıksız burs verilmektedir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2021-2022 akademik yılı güz yarı yılında desteklenmesine karar verilen alanlarda üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde doktora öğrenci alım ilanları yayımlanmaya başlanmıştır.

Maalesef birkaç kez yazdığımız yazılarda ifade etmemize rağmen YÖK tarafından desteklenmesine karar verilen üniversiteler ve tematik alanların kamuoyuyla paylaşılmaması noktasındaki yanlış sürmektedir.

Bu nedenle, birçoğu çok kısa sürede sona eren/erecek olan ilanların yüksek lisans mezunu/doktora tez aşamasına geçmemiş öğrencilerin istifadesi etmesi için aşağıdaki bağlantı adreslerinden ilgili üniversitelerin ilanları sizlerle paylaşılmıştır.

İLANLAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Abdullah Gül Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ankara Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Atatürk Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bartın Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bingöl Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Dokuz Eylül Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gebze Teknik Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ODTÜ 100 2000 ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Marmara Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yalova Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.