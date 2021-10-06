6 Kamu Kurumu toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
Rekabet Kurumu ve 5 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021
Rekabet Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Tefenni Belediyesi 4 memur alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 4 memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021
Burdur ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. 20 ekim 2021
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 5 kasım 2021
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Sağlık Enstitüleri 3 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri, 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ekim 2021
Türkiye Sağlık Enstitüleri ilanı detayları için tıklayınız
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
Çukurova Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı