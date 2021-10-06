İBB'den TÜGVA binasına baskın

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti ve vakfa ait eşyaları hukuksuz olarak aldı. Zabıtaların baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladıkları bildirildi. Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği de öğrenildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 yıl için kira sözleşmesi imzalamıştı.

İBB'nin TÜGVA ile kira sözleşmesinin devam ettiği, buna ilişkin açılan tespit davasının da sürdüğü belirtildi. Konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Adalar Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin İBB'nin tahliye talebini reddettiği öğrenildi. TÜGVA tarafından yapılan açıklamada, "İBB, yetkisiz zabıtaların kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı herhangi bir kayıt tutmadan zorla gasp etmiş ve bina dşına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla 30-40 kişilik ekiple nöbet tutmaya devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir" denildi.

Barış Savaş