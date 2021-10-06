Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez hamile olduğunu duyurduğunda bazı risklerin olduğunu belirten Merve Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Merve Terim, çok üzgün olduğunu dile getirdi. İkinci kez anne olacağını duyurduğunda hamileliğin riskli geçebileceğinden bahseden Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.

Merve Terim, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikayenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı" ifadesini kullandı.