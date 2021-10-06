Yeni 'zincir marketler' şehir merkezi dışına yapılacak

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden yaptığı alışveriş sonrası Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatı verdiğini açıklamasının ardından, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticilerine son durum hakkında bilgilendirme yaptı. AK Parti'nin de uzun süredir gündemde olan Perakende Yasası'nın hazırlıklarını hızlandırdığı öğrenildi.

Dünya incelendi

Gıda piyasasındaki fiyat artışlarına "müdahale" ile ilgili düzenleme örneklerinin gelişmiş ülkelerde görülmediğine işaret eden kaynaklar, tüm dünya örneklerinin incelendiğini aktardı. Bu kapsamda perakende mağazaların çalışma gün ve saatleri, indirim kampanyaları, haksız rekabetin önlenmesi, belirli ürünlerin satışına ilişkin kısıtlamalar ve yeni mağaza açılma koşulları tek tek ele alındı.

Mahalle esnafı ayakta kalacak

E-ticaret, zincir market, esnaf ve tüketiciyi, "optimum" noktada buluşturacak bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten AK Parti kaynakları, "Tüketicinin ucuza ürün alabilmesini, mahalle arasındaki esnafın ayakta kalabilmesini, zincir marketlerin tüketiciyle en ucuz ürünü buluşturabilmesini ve e-ticaretin de bazı vergi istisnaları ile varlığını sürdürebilmesini sağlayacağız" değerlendirmesini yapıyor.

Çalışma kapsamında İngiltere'de 2013'te kurulan, "Süpermarket Ombudsmanlığı" sistemi de değerlendiriliyor. AK Partili yetkililer, "büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önlemek" üzere kurulan bu sistemin, Türkiye'de de kurulabileceğine işaret ediyor. Süpermarket ombudsmanının mevzuatın ihlali halinde soruşturma ve ceza süreçlerini yönetebileceği ifade ediliyor.

35 bin şube

Türkiye'de toplam 234 zincir market 35 bin şubesiyle hizmet veriyor. Bunun yaklaşık yüzde 60'ını, üç büyük market zinciri oluşturuyor.