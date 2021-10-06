Anlaşmaya şerh yok, beyan var

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Paris İklim Anlaşması'na uluslararası mevzuat gereği şerh düşemeyen Türkiye, çekincelerini anlaşma metnine koyduğu "beyan" ile duyurdu. Beyanda, Paris İklim Anlaşması'nın, 'gelişmekte olan bir ülke' olarak ve 'ulusal katkı beyanları' çerçevesinde onaylandığı dile getirilirken, 'anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulanacağı' ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Milliyet'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya ve Polonya'nın ardından Paris İklim Anlaşması'na beyan koyan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Anlaşmaya ilişkin komisyona bilgi Birpınar, "İklimi değiştirenler insanlar" dedi.

'Akdeniz çanağı riskli'

1970'den beri dünyada afetlerin beş kat arttığını, bunun küresel ekonomiye etkisinin 3,6 trilyon dolar olduğunu aktaran Birpınar, raporlara göre iklim değişikliği konusunda Akdeniz çanağında bulunan ülkelerin büyük risk altında olduğunu söyledi. Birpınar, "Bu raporlara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 derece üzerine çıkarsa orman yangınları yüzde 47, 2 derece üzerine çıkarsa yüzde 67, 3 derece çıkarsa yüzde 97 artacak" dedi. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin tek başına olamayacağını ifade eden Birpınar, şöyle devam etti: "Bu denklemin parçası olmak, dünyada iklim değişikliğiyle ilgili mücadeye 84 milyonluk nüfusla katkı vermek zorundayız. Bizim taraf olmamız önemli. Ekonomik büyüklüğü, sanayisi, ormanlarıyla iklim değişikliğiyle olumlu ya da olumsuz manada mücadele etme noktasında belki 20 ülkeden çok daha kıymetlidir, nüfus büyüklüğü ve yapması gereken işler olarak. Zarar görmesi noktasında bir o kadar sıkıntılıydı. Onun için müzakerelerin doğru yapılması gerekiyordu."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, teklif ile ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı sunumda anlaşmaya taraf olunmasının, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik ilişkilerin ilerletilmesine de katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Paris Anlaşması'na ülke pozisyonumuzu ortaya koyan bir 'Ulusal Beyan'la taraf olacağız. Ulusal Beyanımızla, anlaşmayı, gelişmekte olan bir ülke olarak uygulayacağımızı kayda geçiriyoruz. Uluslararası iklim rejimi, 'ortak, fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler' ilkesine dayanıyor. Bu ilkeye göre, ülkeler iklim değişikliğinin etkileri karşısında eşitler. Ancak her birinin değişen kalkınma düzeyleri ve sera gazı emisyonlarında farklı paya sahip oldukları da teslim ediliyor. Katkı beyanlarımızı bu prensip temelinde ulusal koşullarımıza bağlı olarak belirleyeceğiz. Paris Anlaşması kapsamında ülkeler net sıfır emisyon hedeflerini belirlediler. Bazı ülkeler net sıfır emisyon için 2050 tarihine işaret ettiler. Biz de 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi açıkladık. Paris Anlaşması'na taraf olmamızın olumlu sonuçlarını kısa ve orta vadede alacağımıza inanıyoruz. Her şeyden öte, bundan sonra Paris Anlaşması'nın uygulanmasında söz sahibi olacağız."