Yardım kampanyalarına devlet gözaltısı geldi

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Her önüne gelenin hastalık gerekçesiyle çaresizlik duygusunun arkasına saklanıp yardım toplamak için başlattığı kampanyaların denetlenmesini isteyen vatandaşlar ile hastalıkları ancak yurt dışında tedavi edilebileceği için yardım toplamak amacıyla izin verilmesini talep eden vatandaşlar, Meclis'ın kapısını çaldı. Milliyet'in ulaştığı belgelere göre, TBMM Dilekçe Komisyonu'na kampanyalarla ilgili pek çok başvuru yapıldı. Bu başvurulardan biri Ankara'dan yapıldı. İ.B.Ü. adlı vatandaş, arkadaşları ile yaptığı başvuruda, "SMA hastası çocuklar için yürütülen kampanyalar başta olmak üzere yaygınlaşan bu tür kampanyaların gerçek mağduriyetler üzerine oluşturulup oluşturulmadığının denetlenmesini" talep etti. Balıkesir'de yaşayan bir başka vatandaş ise komisyona, "Süperior Mezenterik Arter Sendromu" hastalığına yakalandığını, Türkiye'de bu hastalığa çare bulunamadığını iletti. Almanya'da hastalığını tedavi edilebilecek bir doktor olduğunu dile getiren vatandaş, "Ben de tedavi olmak için bağış kampanyası başlatıp, bu doktora ulaşıp, sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

MECLİS HAREKETE GEÇTİ

Başvuruları işleme alan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, konuyu ilgili valilikler ve İçişleri Bakanlığı'na iletti. Balıkesir Valiliği, komisyona gönderdiği yanıtta, sadece yemek yedikten sonra ortaya çıkan "Süperior Mezenterik Arter Sendromu"na yakalandığını dile getiren vatandaşın, yurt dışında tedavi masraflarını karşılamak için bankada hesap açtırarak bir yıl süreyle Türkiye genelinde yardım toplama talebinde bulunduğunu kaydetti.

Valilik, bu tip başvurularda, hastalarla ilgili bilgilerin Sağlık Bakanlığı ile acele paylaşılması, tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamında görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine yine bakanlığın uygun görüşü ile izin verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Söz konusu vatandaştan tıbbi durumunu belirten hakim ya da hastane tarafından düzenlenen bir belge ibraz edilmesini istediklerini belirten valilik, hastalığa yönelik bir teşhisin konulamadığı bilgisine ulaşıldığını bildirdi. Balıkesir Valiliği, yardım

TOPLAMA İZİN TALEBİNİN UYGUN GÖRÜLMEDİĞİNİ, DURUMUN İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLDİĞİNİ KOMİSYONA İLETTİ. 'İZİNSİZ TOPLAYAMAZLAR'

İçişleri Bakanlığı ise İ.B.Ü. ve arkadaşlarının yardım kampanyalarıyla halkın yardımseverlik duygularının sömürüldüğü ve sıkı denetim yapılmasına ilişkin taleplerine ilişkin Meclis'e gönderdiği yanıtta, kamu yararına uygun olarak muhtaç kişilerin yardım toplama hakkı bulunduğuna vurgu yaptı. Ancak herhangi bir kişi veya kuruluşun yetkili makandan izin almadan yardım toplayamayacağını aktardı. Bakanlık, "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, devletin, "yardım kampanyalarında adaleti sağlamak için kılı kırk yardığı" değerlendirmesinde bulundu.