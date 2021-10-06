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3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak

Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis'te. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle ve özellikle emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. İkramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak.

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 06 Ekim 2021 09:22
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3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak

3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Bilgin, "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis'in inisiyatifinde" demişti.

MAAŞI YÜKSELTİYOR

Posta'da yer alan habere göre Meclis, 2.5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de açıldı. Yeni yasama yılında 2018'den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge sorununun da çözüme kavuşturulması bekleniyor. Peki nedir bu ek gösterge?

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018'de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı.

Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar için de bir ek gösterge rakamı belirlenmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da.

Ek göstergenin 2200'den veya 3000'den 3600'e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor.

ARTIŞ NE KADAR OLUYOR?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

İKRAMİYEYİ DE ETKİLİYOR MU?

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

#ek gösterge# maaş# artacak

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