KESK, 17 Ekim'de miting düzenleyecek!

Toplu sözleşme görüşmelerinde 400 TL ikramiye için sendikalara yüzde 1 baraj sınırı getirilmişti. Barajı geçen sendikalar, üye kapmak için ikramiyeyi kullanmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Memur ve memur emeklileri için yapılan toplusözleşmede 400 TL ikramiye için getirilen yüzde 1 baraj şartı, beklendiği gibi "rüşvete" döndü. Yüzde 1 barajını aşan sendikalar yeni üye kapmak için ikramiyeyi koz olarak kullanmaya başlarken, barajı geçemeyen sendikalar ise tepki için eyleme hazırlanıyor.

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, "Bunun adı rüşvet" derken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da "Sadece Memur-Sen'e bağlı sendikalara üye olanlar ikramiyeden yararlanacak" iddiasının "yalan" olduğunu açıkladı.

Memur-Sen'in anlaştığı toplu sözleşmesinde üç ayda bir verilen 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için o hizmet kolundaki toplam çalışanların en az yüzde 1'ini örgütlemiş bulunan sendikalara üye olma şartı getirildi. Baraj altında kalan sendikalara üye olan, herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan ya da yasa gereği sendika üyesi olamayan yüz binlerce memur, ikramiyeden yararlanamıyor.

17 EKİM'DE BÜYÜK MİTİNG

Toplu sözleşmenin imza sürecinde ikramiye için alınan baraj engelinin haksızlık yaratacağı belirtilerek ikramiyenin sendikalardan üye çekmek için de kullanılacağı eleştirileri yapılmıştı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, beklenen gelişmenin yaşandığını söyledi. Memur-Sen başta olmak üzere bazı konfederasyonların kamu çalışanlarına "Bizimle olun, yoksa ikramiyeden yararlanamazsınız" diye baskı yaptıklarını söyledi. Balık, "Sanki her ay 400 TL verilecekmiş gibi propaganda yapıyorlar. Aylık ortalama 90 TL'ye gelecek ikramiyeyi alanda öyle bir kullanıyorlar ki diğer sendikaları yok etmek üzere planlanmış bir tuzak" diye konuştu.

Bununla mücadele etmek için Kamu Konfederasyonları Platformu'nu kurduklarını belirten Balık, 17 Ekim'de Ankara'da büyük bir protesto mitingi yapacaklarını söyledi. Balık, "Haksız rekabete kapı açan, demokrasiden asla payını almamış sendikaları şiddetle kınıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Bu yasa mahkemeden dönecektir. Yasayla verilen bir hak geri alınamaz. Sendikalarımız davaları açtılar" dedi.

Balık, ikramiyeyi rüşvet olarak kullanan sendikalara "Yanlış yapıyorlar" yorumunu yaptı.

'SUÇ İŞLİYORLAR'

KESK, 3.5 milyon kamu emekçisinin yaklaşık yarısının sendika üyeliği kanun ile yasaklandığı için toplusözleşme ikramiyesi alamadığını anımsattı. Yüzde 1 şartı ile 192 sendikaya üye 56 binden fazla emekçinin farklı sendika seçtikleri için cezalandırılmak istendiğini ekleyen KESK, "Memur-Sen'e bağlı bazı sendika yöneticileri hukuksuz örgütlenme faaliyeti yürütüyor. 'Toplusözleşme ikramiyesinden yararlanmak için bize üye olun' türünden sözlerle yalana, hileye başvurulmaktadır. Bu sendikalar suç işliyor" dedi.