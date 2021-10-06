Hadi Özışık fiyatları karşılaştırırken neye uğradığını şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifleri satış mağazasından alışveriş yaptı.

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" ifadelerini kullandı.

Tanzim marketler için talimat verdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik" dedi.

'ÖZELLİKLE Mİ SEÇTİN?'

Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' açıklaması sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satışa sunduğu ürünlerle bir başka markette satılan aynı ürün arasında fiyat karşılaştırması yapan İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, zor anlar yaşadı. Özışık'ın fiyat karşılaştırması yaptığı salça ve toz şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış mağazasında daha pahalı çıktı.