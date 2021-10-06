Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını 3.360 liradan satılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 12:27
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.322,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|499,80
|500,00
|500,80
|501,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.295,00
|3.316,00
|3.301,00
|3.322,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|456,00
|460,00
|457,00
|461,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.220,00
|3.240,00
|3.226,00
|3.246,00
|Yarım Ziynet
|1.610,00
|1.620,00
|1.613,00
|1.623,00
|Çeyrek Ziynet
|805,00
|810,00
|807,00
|812,00
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