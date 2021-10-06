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Ayrıldığı kız arkadaşının evine bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme, tutuklu sanık Tolga Zararsız'a "nitelikli şekilde mala zarar verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 11:03
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Ayrıldığı kız arkadaşının evine bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Bağcılar'da ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan tutuklu sanık, "nitelikli şekilde mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Zararsız ve müşteki D.K. ile babası E.K. katıldı. Tarafların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tolga Zararsız, müşteki D.K. ile 2019 yılının sonunda arkadaşlığının başladığını, niyetinin ciddi olduğunu ancak ilişkilerinin 2020 yılının Ekim ayında bittiğini anlatarak, "Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra D.K. benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için babasıyla görüştüm. Babası bana 'Bu duruma engel olacağım.' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum bazen uymadım. Uymadığım zamanlar da oldu." diye konuştu.

Müşteki D.K.'nin mahallesinde oturan Suriyeli bir arkadaşından müşteki evden çıktığında haber aldığını ve D.K. arkadaşlarıyla görüştüğü için namusunun gittiğini hissettiğini aktaran sanık Zararsız, olayda kullanıldığı havai fişeklerin birini patlayacak, birini patlamayacak şekilde ayarladığını söyledi.

Sanık Zararsız, olay günü D.K. evden çıkınca Suriyeli arkadaşından haber aldığını belirterek, savunmasında şunları anlattı:

"Evin önünde 1,5 saat bekledim ama D.K. gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürme ve zarar verme düşüncem olsaydı, malzemeleri damın önüne koyardım, duvarın dibine değil. Amacım onları korkutup D.K.'nin benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. D.K.'yi hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim. Yaptığım her şeyden pişmanım."

- Mütalaada, 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Tolga Zararsız'ın, kız arkadaşı müşteki D.K.'nin kendisinden ayrılmasını kabullenemeyip birçok kez evine giderek tehdit ve rahatsız etme eylemlerinde bulunduğunun iddia edildiği belirtildi.

Olay günü, sanığın yanında getirdiği patlayıcı maddeleri müştekilerin evine attığı, maddelerden birinin patladığı, bir patlamamış bombanın, bomba imha ekibi tarafından daha sonra bulunduğu anlatılan mütalaada, müştekilerin daha önceki rahatsız etme hareketleri nedeniyle bu eylemi sanığın gerçekleştirdiğini iddia ettikleri kaydedildi.

Mütalaada, sanığın evinde yapılan aramada, olay yerindeki patlayıcılara benzer bomba yapımı malzemeleri ele geçirildiği bildirilerek, söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu belirten rapor da alındığı aktarıldı. Mütalaada, sanığın bomba attığı sırada evde müştekiler E.K. ve N.K.'nin olduğu, D.K.'nin ise bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Sanık Tolga Zararsız'ın 2 kişiye karşı "bomba atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etme" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 30 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, müşteki D.K.'ye yönelik "öldürmeye teşebbüs etme" suçundan kamu davası açılmışsa da sanık eylemi gerçekleştirdiği sırada müşteki evde bulunmadığı için Zararsız'ın bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Tolga Zararsız, "Yaptığım şey doğru değil. Müştekilerden özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş, bunu anladım." dedi

Mahkeme heyeti, sanık Zararsız'ın "nitelikli şekilde mala zarar verme" suçundan 3 yıl 4 ay, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- İddianameden

KAPAT [X]

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da yaşayan müştekilerin ikametinde bir patlama yaşandığı, evde bir fişek ile camlarının önüne düşen bantla sarılı patlayıcı düzenek ele geçirildiği belirtilmişti.

Bomba imha ekipleri ile yapılan araştırmada, ikamette birbirlerine bantlarla yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bombanın bulunduğu anlatılan iddianamede, yapılan araştırmada sanık Tolga Zararsız'ın olayı meydana getirdiği kaydedilmişti.

Sanık Zararsız'ın atmış olduğu bomba ile ikamette bulunan herkese karşı doğrudan kast ile sorumlu olduğu değerlendirilen iddianamede, sanığın canlıları öldürücü özelliğe sahip bombayı eve atarak müştekileri karşı ayrı ayrı öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunulmuştu.

İddianamede, sanık Tolga Zararsız hakkında 3 kere "bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 43 yıldan 68 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istenmişti.

#Bağcılar'# Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi# Tutuklu sanık Tolga Zararsız

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