MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim adaylığı ve icra müdürlüğü sözlü sınav sonuçlarının bir hafta veya en geç iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 hafta geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanabilmiş değil.