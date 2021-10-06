Tarım Kredi'de 104 TL, BİM ve Migros'ta 96 TL
Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz , Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri ve diğer zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 06 Ekim 2021 11:12
Oğuz: Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'ni terk eder etmez fiyatlar, zincir marketlerin etiketlerine yaklaştı, hatta aştı.
'Tarım Kredi marketinde 104 lira tutan ürünler BİM ve Migros'ta 96 TL tutuyor'
Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifleri'nde fiyatların zincir marketleri aştığını ifade etti. Oğuz "Cumhurbaşkanı Tarım Kredi marketini terk eder etmez, fiyatları; diğer zincirlerin etiketlerine yaklaştı, hatta aştı bile. Tarım Kredi marketinde 104 lira tutan ürünler BİM ve Migros'ta 96 TL tutuyor" dedi.