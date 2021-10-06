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Bayrampaşa'da bekçi intihar girişiminde bulundu

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir bekçi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Ekim 2021 11:38
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Olay, İstanbul Bayrampaşa'ya bağlı Kocatepe Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen F. Y. isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ağır yaralanan F. Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisi çalışma yaparken, F. Y.'nin intihar girişiminde bulunduğu silahı incelemek üzere delil torbasına koyuldu.

#bayrampaşa# bekçi# intihar

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