İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Etik Kurul'a şikayet ediyoruz

Her konuşmasında haktan, hukuktan, eşitlikten ve adalettten bahseden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu kaynakları ile Millet İttifakını eylem ve söylemleriyle destekleyen haber kanallarına reklam verdiğini görüyoruz. Eğer kendi cebinden vermişse buna elbette diyecek bir şeyimiz olamaz. Ama bu reklamlar İBB kaynakları ile finanse ediliyorsa hangi kritere göre reklamların dağıtıldığını sorgulama hakkımız olacaktır. Şeffaflık gereği reklam vermenin kriteri olması gerekmez mi ya da reklamlar kamu kaynaklarıyla yandaş besleme yeri midir?

İmamoğlu'nun kriteri okunma sayısı ise reklam verilen internet sitelerinin bizim yanımızdan geçmesi mümkün değildir. Öyleyse senin derdin hak, hukuk, adalet ve eşitlikten ziyade başka bir şey. İmamoğlu'nun unuttuğu ise halkın hesap soracağı gerçeğidir.

İBB'nin reklamlarda yaptığı akıl ve etik dışılıkların 2020 yılı Faaliyet Raporuna nasıl yansıdığı açıkça görülmektedir. İBB'nin Faaliyet Raporuna baklıdığında nasıl bir çuvallama yaşandığı, göstergelerin sürekli olarak aşağı doğru nasıl gittiği açıkça görülüyor. Hükümet bizi engelliyor söylemi de bir noktadan sonra işe yaramayacak. Çünkü üfürükle gelenler en sonunda tükürükle giderler.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu göreve çağırıyoruz

Kamu kaynakları ile hiçbir kamu kurumu kendine yandaş gördüğü ve kendisini hiçbir şekilde eleştirmeyen Millet İttifakı yandaşlaşlarını reklamlarla taltif edemez. Bu nedenle Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu göreve çağırıyor ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etik ihlali yapmış olması nedeniyle şikayet ediyoruz.

Ümit ederiz ki Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu şikayetimizi dikkate alarak üzerine düşen görevi yerine getirir.