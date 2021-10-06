Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

''Geçtiğimiz yasama döneminde gerçekten çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, Cumhuriyetimizi kurmuştur.

YENİ ANAYASA MESAJI: YASAMA YILI BİTMEDEN NETİCEYE ULAŞTIRABİLİRİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu en üst noktaya çıkardık. Bu Meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz.

''İLK 4 MADDEYİ DEĞİŞTİRME FİKRİ CHP'NİN İRADESİ Mİ, YOKSA KILIÇDAROĞLU'NUN FİKRİ Mİ?''

Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok öyle değilse Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle karşı karşıyayız demektir. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

''HANGİ ZORLUKLARLA GELİNDİĞİNİ UNUTAMAYIZ''

Yoklukların yoksullukların Türkiye'sinden bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline hangi zorluklarla gelindiğini kesinlikle unutamayız. 2023, sadece Cumhur İttifakı eliyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının değil, aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız yıl olacaktır.

''HDP, BU HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR''

Bir de CHP'nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi var. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.

''AKŞENER HAYALİ BİR MAKAMA TALİP OLDU''

Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.

''BAY KEMAL UYUŞTURUCU ARIYORSAN AYNAYA BAK''

Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın.

''KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE DÖNDÜ''

Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Nerede bir dikili taşınız var? Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?

''BAY KEMAL SENİN AKLIN BU İŞLERE ERMEZ''

İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. 72 kat. Çıkmış 'Göreve geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim' diyor. Merkez Bankası'nı oraya taşıyacağız. Senin gücün oraya yetmez. Aklı erse New York'ta yaptığımız Türkevi'ni de yurt yapma kararını açıklayabilir. O da 36 kat. 'Bu iktidar fabrika açmadı' diyor. Geçen 26 fabrika açılışı yaptım. Senin aklın bu işlere ermez Bay Kemal. Sen zaten fabrika görsen başka bir şey zannedersin.

ÖĞRENCİ YURDU AÇIKLAMASI

Bugün burada özellikle yurtlar meselesi üzerinde kısa da olsa durmak istiyorum. Bu yıl ortaya çıkan karmaşanın sebebi geçtiğimiz yıl ile bu yılın başvurularının üst üste binmesinin yol açtığı yoğunluktur. Türkiye'de dünyada en fazla öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesidir. 110 bin kapasite daha ilave edeceğiz. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi var. Almanya'da 290 bin, İspanya'da 91 bindir.''