Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 12:24
Ramazan Öztürk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Tarım Mahallesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık memuru Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.