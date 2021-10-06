Öldü haberlerine Serdar Ortaç'tan açıklama
Sosyal medyada "Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" haberleri gündem oldu. Çıkan haberler üzerine ünlü sanatçı Serdar Ortaç'tan açıklama geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ekim 2021 13:25
Daha önce birçok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç'ın ölüm haberleri yayıldı.
Sosyal medyada birçok hesaptan yayılan "Serdar Ortaç öldü" haberleri dikkat çekti. Çıkan yalan haberler sonrasında Serdar Ortaç açıklama yaptı.
YANLIŞ HABERDİR
'Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti' haberleri kısa sürede gündem olurken Serdar Ortaç kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yanlış haberdir" notunu düştü.