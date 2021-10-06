David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
Eylül'de en çok bu otomobiller satılığa çıktı
Eylül'de en çok bu otomobiller satılığa çıktı
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi
Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi
2021 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2021 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak
Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Bayrampaşa'da bekçi intihar girişiminde bulundu
Bayrampaşa'da bekçi intihar girişiminde bulundu
Üniversitelerde korona tedbirleri... Ses tonu uyarısı
Üniversitelerde korona tedbirleri... Ses tonu uyarısı
Ak Parti'nin masasındaki 4 anket... Ciddi rekabet yaşanacak
Ak Parti'nin masasındaki 4 anket... Ciddi rekabet yaşanacak
3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak
3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak
Yeni 'zincir marketler' şehir merkezi dışına yapılacak
Yeni 'zincir marketler' şehir merkezi dışına yapılacak
Kadına şiddet bu kez hakimden geldi! Eşi affetti savcılık affetmedi
Kadına şiddet bu kez hakimden geldi! Eşi affetti savcılık affetmedi
6 Kamu Kurumu toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu Kurumu toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
'Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz'
'Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz'
WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia
WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia
İYEP uygulama takvimi belli oldu
İYEP uygulama takvimi belli oldu
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi
Ali Yalçın: Maaşlarında 750 liralık artış gerçekleşecek
Ali Yalçın: Maaşlarında 750 liralık artış gerçekleşecek
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
'İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyon dolarlık krediyi ödemedi'
'İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyon dolarlık krediyi ödemedi'
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Mecliste
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Mecliste
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak
İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak
Ömer Çelik: Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz
Ömer Çelik: Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz
Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda
Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda
Rüşvetten yargılanan daire başkanının tutukluk halinin devamına kararı
Rüşvetten yargılanan daire başkanının tutukluk halinin devamına kararı
Emniyet Müdürü Aktaş: Cumhuriyet'teki iddialar asılsız ve yalan
Emniyet Müdürü Aktaş: Cumhuriyet'teki iddialar asılsız ve yalan
Emniyetten filmleri aratmayan tanıtım videosu
Emniyetten filmleri aratmayan tanıtım videosu
BiP bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı
BiP bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Sedat Işıkay, doğum sonrası bazı çocuklarda görülen genel gelişim geriliği, ilerleyici kafa küçüklüğü, yapısal beyin anormalliği ve vücutta aşırı iltihaba neden olan bir hastalık keşfetti. Yaptığı çalışmalar ve buluşu tıp dünyası tarafından da onaylanan Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın ismi hastalığa verildi. Hastalık tıp literatürüne 'Elbracht-Işıkay Sendromu' adıyla geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 13:32
Yazdır
Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Işıkay, özellikle yeni doğmuş bebeklerde görülen bir hastalık keşfetti. Yeni doğan bebeklerde, genel gelişim geriliği, ilerleyici kafa küçüklüğü, yapısal beyin anormallikleri ve otoinflamasyon ile karakterize bir hastalık olan ikinci kromozomda C2orf69 gen mutasyonu sonucu gelişen bir hastalık tespit eden Doç. Dr. Sedat Işıkay, hastalığı tıp literatürü kayıtlarına geçirmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaptığı çalışmalar sonucu hastalığı keşfetti, soyismi hastalığa verildi

Yaptığı çalışmaları çeşitli ülkelerdeki tıbbi sempozyumlarında ve toplantılarında anlatan Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın çalışmaları, tıp dünyası tarafından da onay aldı. Aynı hastalıkla ilgili benzer çalışmalar yapan Hollandalı doktor Heinrich Elbracht ile birlikte Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın soyismi hastalığa verilerek 'Elbracht-Işıkay Sendromu' tıp literatürü kayıtlarına geçtikten sonra OMİM tarama motoruna da eklenerek tıp dünyasına bildirildi.

Elbracht-Işıkay Sendromu

GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Işıkay tarafından tıp dünyasına duyurulan Elbracht-Işıkay Sendromu, özellikle doğum sonrası bebeklerde genel gelişim geriliği, ilerleyici kafa küçüklüğü, yapısal beyin anormallikleri ve otoinflamasyon ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığa, kombine oksidatif fosforilasyon eksikliği 53 ve Elbracht-Işıkay Sendromu isimleri verildi. Tıp literatürüne yeni giren bu hastalık, otozomal resesif genetik geçişli olarak dikkat çekiyor. Elbracht-Işıkay Sendromu'nun ikinci kromozomda C2orf69 gen mutasyonu sonucu geliştiği de keşfedildi.

Hastalık nasıl bulundu?

Dünyada, Alman grup (Lausberg ve arkadaşları) ile Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın da dahil olduğum Amerikan-Fransız grup (Wong ve arkadaşları) tarafından araştırılan hastalık, keşfedildikten sonra bilim dünyasına duyuruldu. Tıp dünyasına duyurulan hastalığa da grup içinde yoğun çalışmaları ve gayretleri ile dikkat çeken ve hastalığı ilk olarak dillendirmeye başlayan Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın soyismi ile Alman Heinrich Elbracht'ın soyismi verildi. Çalışmalar sonucu hastalık tıp literatürüne geçmiş oldu.

"Uzun araştırmalar sonucu yeni bulduğumuz hastalığa soyismimi verdiler"

Hastalığı tedaviye gelen bazı vakalardaki anormallikler üzerine bulduğunu aktaran ve süreç ile ilgili bilgi veren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Sedat Işıkay, "Elbracht-Işıkay Sendromu diye adlandırılan bir hastalık keşfettik. Bu hastalık C2orf69 gen mutasyonu sonucu ortaya çıkan ikinci kromozom problemidir. Bu hastalıkta mitokondri dediğimiz hücrelerinin enerji santrallerinde bir bozukluk ortaya çıkmaktadır. Sonrasında ise hastalığın belirtileri ortaya çıkmaktadır. Etkilenen çocuklarda özellikle doğumdan sonraki ilk 3 ayda hiçbir sorun yokken ilerleyen aylarda hastalık bulguları ortaya çıkmaya başlıyor. Olarak sonrasında ise hastalık ölümcül bir hal almaya başlıyor. Bu hastalıkta genel gelişim geriliği kafa gelişim geriliği beyin anormalliği karaciğer bozukluğu kas bozukluğu ve oto inflamasyon dediğimiz aşırı iltihap durum ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Tüm dünyaya bunun yeni bir hastalık olduğu bildirildi"

Hastalığı buluş süreci ile ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Işıkay, "Bu hastalığı ilk ben fark ettim. Yıllar önce çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle bana gelen bir ailenin şikayetlerini dinlediğim zaman çocuğun rahatsızlığını hiçbir hastalığa oturtamadım. Sonrasında bunun bir sendrom olabileceğini düşündüm. Daha sonra yurtdışında Amerika'nın Teksas eyaletinde Baylor Collage Of Medicine ile görüşmelerde bulundum. Onlara yeni bir hastalık bulmuş olabileceğimi söylemeye çalıştım. Ancak ilk etapta çok ilgilenmediler. Daha sonra 2017 yılında Baylor Genetic'in 30. kuruluş yıldönümünde Jim Lupsky ismindeki çok ünlü bir genetikçi hoca ile görüşmem sonucunda ikna ettim. Sonrasında da araştırmalar başladı. Yaklaşık bir buçuk-iki yıl sonra C2orf69 geninde mutasyon olduğu saptandı. Sonrasında ise tüm dünyada genetikçiler arasında bunun bir hastalık olduğu bildirildi" ifadelerini kullandı.

"Elbracht-Işıkay Sendromu tescillendi"

Hastalığın dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok hastada görüldüğünü de aktaran ve tıp literatürüne kendi adıyla kaydedildiğini vurgulayan Doç. Dr. Işıkay, "Sonrasında öğrendik ki dünyanın çeşitli yerlerinde benzer hastalar da varmış zaten ama bunlara teşhis konulamıyormuş. Sonrasında bu hastalar incelenmeye alındı ama dünyada yaşayan hiçbir hasta olmadığı için ben kendi hastalarımı inceledim. Bu hastaların genetiklerini daha ayrıntılı inceledim ve sonrasında hayvansal deneyler yaptık. Deneylerimizde hastalık sonucu genetiği bozulmuş zebra balıklarında epilepsi geliştiğini, bu hastalardaki bulgulara benzer bulgular görüldüğünü tespit ettik. Bu çalışmalar sonucu tıp dünyası tarafından hastalığın yeni bir sendrom olduğuna karar verildi. Bu çalışmayı da dünyada yapan iki grup vardı. Bu nedenle bu iki gruptan birer araştırmacının ismi hastalığa verildi. Bizim gruptan da hastalığı ilk olarak öne çıkaran ve yoğun çalışmalar yapan benim ismim hastalığa verildi. Sonrasında ise hastalık Elbracht-Işıkay Sendromu olarak tescillendi ve tıp literatürüne girdi. Bu hastalık, OMİM arama motorunda da Elbracht-Işıkay Sendromu olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

"Hastalığın şu an için bir tedavisi yok"

KAPAT [X]

Hastalığın kalıtsal genetik bir hastalık olduğunu ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu aktaran Doç. Dr. Işıkay, şu an için bir tedavi yöntemi bulunamadığını ama çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Bu hastalığın şu an için bilinen bir tedavisi yok. Çünkü hastalarda aşırı derecede iltihap var. Aşırı iltihaptan dolayı bazı araştırmacılar bazı tedavileri denediler. Ben de bu tedavileri denedim ama tedavi ilaçları tabii ki çok zor bulunduğu için biraz zorlandık. İlaçları temin edemedik ve hastalarda da uygulama imkanımız olmadı. Ama tahminime göre gelecekte bu ilaçlar temin edildiği zaman bu hastalığın da tedavisinin bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu hastalık genetiktir ve kalıtımla geçmektedir. Kesinlikle akraba evliliği ile görülmektedir. Benim böyle iki hastam oldu ve bunların ikisi de kardeşti, aynı ailenin çocuklarıydı. Genetik sonucunu ortaya koyduğumuzda aileye tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmayı önerdik. Aile şu an tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir çocuk sahibi oldu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de bir hastalığa ismi verilen beşinci doktor Doç. Dr. Sedat Işıkay oldu

Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın soyisminin bir hastalığa verilmesi sonrası Türkiye'de ismi bir hastalığa verilen doktor sayısı 5'e yükseldi. Konu ile ilgili de açıklama yapan Doç. Dr. Sedat Işıkay, "Anatomik oluşum, hastalık, belirti, bulgu, cerrahi alet, test veya sendromların özel kişi adlarıyla isimlendirilmesine eponim denilmektedir. Tıp literatüründe isimleri eponim olarak bulunan bugüne kadar sadece 4 Türk doktor vardır. Bunlardan Hulusi Behçet'in ismi Behçet Hastalığı'na verilmiştir. Bunun dışında Asım Cenani'nin ismi Cenani-Lenz Sindaktilisi hastalığına, Şerif Çanga'nin ismi Canga's Bead Sendromu'nu hastalığına ve Burhan Say'ın ismi de Say's Sendromu ile Say-Meyer Sendromu hastalıklarına verilerek tıp literatüründe isimleri eponim olarak kullanılmıştır. Son olarak da Elbracht-Işıkay Sendromu keşfi ile dünya tıp literatüründe beşinci Türk olarak bir hastalığa ismi verilen ve bu şerefi alan biz olduk" diye konuştu.

Doç. Dr. Sedat Işıkay kimdir?

1977 tarihinde Iğdır ili Melekli köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Iğdır'da tamamladı. Tıp eğitimini 1995-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimimi 2004-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında aldı. 2009-2012 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalında, Çocuk Nöroloji yan dal eğitimimi tamamladı. 2015 tarihinde Doçentlik sınavını geçerek Doçentlik unvanını aldı. 2015-2016 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'nda Bilim Dalı Başkanı ve öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2016-2020 yılları arasında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Fizik Tedavi Bilim Dalında öğretim elemanı olarak çalıştı. 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'nda öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Evli ve iki kız bir erkek çocuk babasıdır. Epilepsi, nöropati, nörogenetik hastalıklar, elektroensefalografi ve elektromiyografi konularında çalışmalar yapmaktadır. Amerika ile birçok nörogenetik hastalıklar konularında çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Yüzün üzerinde aday gen bulunmasında rol oynamıştır. 170 Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır. Bin 500'ün üzerinde atıf almıştır.

#Gaziantep Üniversitesi# Tıp Fakültesi# Sedat Işıkay# çocuk hastalığı

Bu Habere Tepkiniz

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Sağlık personelini gereksiz soruşturmalarla muhatap etmeyin talimatı
Sağlık personelini gereksiz soruşturmalarla muhatap etmeyin talimatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık personelinin gereksiz ihbar ve şikayetlerle muhatap edilmemesini istedi.
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya alınması konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen heyetini kabulünde Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan ek gösterge ve sözleşmelilere kadro konularının 2022 yılında tamamlanması talimatını verdi. Heyetin kabulünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de yer almıştı. İşte detaylar...
Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Danıştay, (Mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde 1. Dereceli daire başkanı kadrosunda olarak görev yapan davacının 5. dereceli Hazine kontrolörü kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu.
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Türkiye Varlık Fonuna aktarılmış KİT'lerin mevcut statülerinin değişmemekte, bu kuruluşların özelleştirilmesi halinde nakle tabi personel hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uygulanabilmektedir.
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim adaylığı ve icra müdürlüğü sözlü sınav sonuçlarının bir hafta veya en geç iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 hafta geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanabilmiş değil.
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
'Grip, kasım ayında pik yapacak'
'Grip, kasım ayında pik yapacak'
Geçen yıla oranla bu yıl daha fazla grip vakası ile karşılaşılacağını söyleyen Öğr. Gör.Şemsettin Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak, “Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip aşısını da yaptırmalı. Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Bir gün değil her gün koruyoruz
Bir gün değil her gün koruyoruz
Bursa?da sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslemesinden yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü?nde de minik hayvan severlerle farklı bir projeye imza attı.