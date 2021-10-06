Benzin ve motorine zam mı geliyor?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş Anadolu Ajansı'na akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların değerlendirdi. Fesih Aktaş'ın yaptığı açıklamalar arasında en dikkat çekeni ise LPG oto gaz fiyatına geçtiğimiz gelen zamlardan sonra bu hafta içerisinde benzin ve mazot fiyatına zam geleceğini açıklaması oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin neden olarak küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi ve özellikle petrol fiyatlarındaki artışı gösteren Fesih Aktaş bu faktörlerin akaryakıt sektöründe de fiyat baskısı oluşturduğunu iddia etti.

BU HAFTA İÇİNDE BENZİN VE MAZOT FİYATI ZAMLANABİLİR

Eylül ayı içerisinde Akaryakıt fiyatlarındaki en çarpıcı fiyatlamanın LPG'de gerçekleştiğine değinen Fesih Aktaş eşel mobil sisteminde LPG'de limitlerin yaklaşık 2 ay önce dolduğunu benzinde söz konusu sistem kaynaklı limitlerin 48,4 kuruş, motorinde ise 12,2 kuruş kaldığına dikkat çekerek hafta içinde mazot ve benzin fiyatına da zam ihtiyacı doğabileceğinin haberini verdi. Aktaş "Zam ihtiyacında ilk olarak bu rakamlar ÖTV'den karşılanacak olup fazlası oluşur ise maalesef bunlar da pompa satış fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." İfadelerini kullandı.