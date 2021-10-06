Kur'an'dan ahlak ve yönetime ilişkin 30 prensip

İşte Prof. Çağrıcı'nın köşesinde yer verdiği 'Kur'an'dan 30 Ahlak prensibi';

ADALET:

1- "Hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlası yüklenemez." (2/233)

2- "Bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık sizi adaletsiz davranmaya itmesin." (5/8)

3- "Kendinizin veya ana-babanızın ve akrabanızın zararına da olsa adaleti ayakta tutun." (4/135)

4- "Haksızlık etmeyin, haksızlığa da boyun eğmeyin." (2/27)

5- "Ey Davüd! Seni yeryüzünde yönetici yaptık; insanlar arasında adaletle hükmet, keyfi isteklerine uyma." (38/26)

DÜRÜST DİNDARLIK:

6- "(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bize doğru yolu göster." (1/5-6)

7- "(Namazda) yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz dindarlık değildir" (2/177). "Kuşkusuz namaz ahlaksızlık ve kötülüğü engeller." (29/45)

RUH TEMİZLİĞİ:

8- "Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kirleten de ziyan etmiştir." (91/9-10)

DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK:

9- "Sana buyrulduğu gibi dosdoğru ol!" (11/112, 42/15)

10- "Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın" (11/85, 17/35, 26/181-182). [Doğruluk ve dürüstlükle ilgili tüm işlemler için ölçü ve tartı sembolik kavramlardır.]

11- "Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin." (2/188)

EMANET:

12- "Allah size, emanetleri mutlaka sahiplerine vermenizi emreder." (4/58)

AHDE VEFA:

13- "Sözleşmeleri yerine getirin." (5/1, 17/34)

AŞIRILIK:

14- "Aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez." (2/190)

ÇALIŞMA:

15- "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın verdiği nimetlerden nasibinizi arayın." (62/10)

GERÇEĞE SAYGI:

16- "Bilerek gerçek olanı asılsız olana karıştırmayın, gerçeği saklamayın." (2/42)

İNSANIN DEĞERİ:

17- "İblis dışındaki bütün melekler Adem'e secde ettiler." (2/34)

18- "Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık." (17/70)

19- "Allah sizi yeryüzünün halifeleri yaptı." (6/165)

HAYATA SAYGI:

20- "Haksız yere bir insanı öldüren sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş demektir." (5/32, 4/29)

AİLE:

21- "Eşlerinizle iyi geçinin." (4/19)

22- "Eşleriniz sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz." (2/187)

23- "Anne babaya iyilik edin." (6/151)

24- "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın." (17/31)

SOSYAL BARIŞ:

25- "Düzeltici ol, bozguncuların yolundan gitme." (7/142)

26- "Yeryüzünde düzeltici işler yapmayıp, karışıklık çıkaran aşırılara boyun eğmeyin." (26/151-152)

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ/İNANÇLARA SAYGI:

27- "Dinde zorlama yoktur." (2/256)

28- "Sen şimdi inansınlar diye insanlara baskı mı uygulayacaksın!" ((10/99)

29- "Ehl-i kitap'la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün." (29/46)

30- "İnanmayanlara de ki: .Sizin dininiz size, benim dinim bana." (110/6)