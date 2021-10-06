Kur'an'dan ahlak ve yönetime ilişkin 30 prensip
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı bugünkü köşesinde 'Kur'an'dan 30 Ahlak prensibi' başlıklı yazısında önemli hatırlatmalarda bulundu.
İşte Prof. Çağrıcı'nın köşesinde yer verdiği 'Kur'an'dan 30 Ahlak prensibi';
ADALET:
1- "Hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlası yüklenemez." (2/233)
2- "Bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık sizi adaletsiz davranmaya itmesin." (5/8)
3- "Kendinizin veya ana-babanızın ve akrabanızın zararına da olsa adaleti ayakta tutun." (4/135)
4- "Haksızlık etmeyin, haksızlığa da boyun eğmeyin." (2/27)
5- "Ey Davüd! Seni yeryüzünde yönetici yaptık; insanlar arasında adaletle hükmet, keyfi isteklerine uyma." (38/26)
DÜRÜST DİNDARLIK:
6- "(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bize doğru yolu göster." (1/5-6)
7- "(Namazda) yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz dindarlık değildir" (2/177). "Kuşkusuz namaz ahlaksızlık ve kötülüğü engeller." (29/45)
RUH TEMİZLİĞİ:
8- "Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kirleten de ziyan etmiştir." (91/9-10)
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK:
9- "Sana buyrulduğu gibi dosdoğru ol!" (11/112, 42/15)
10- "Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın" (11/85, 17/35, 26/181-182). [Doğruluk ve dürüstlükle ilgili tüm işlemler için ölçü ve tartı sembolik kavramlardır.]
11- "Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin." (2/188)
EMANET:
12- "Allah size, emanetleri mutlaka sahiplerine vermenizi emreder." (4/58)
AHDE VEFA:
13- "Sözleşmeleri yerine getirin." (5/1, 17/34)
AŞIRILIK:
14- "Aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez." (2/190)
ÇALIŞMA:
15- "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın verdiği nimetlerden nasibinizi arayın." (62/10)
GERÇEĞE SAYGI:
16- "Bilerek gerçek olanı asılsız olana karıştırmayın, gerçeği saklamayın." (2/42)
İNSANIN DEĞERİ:
17- "İblis dışındaki bütün melekler Adem'e secde ettiler." (2/34)
18- "Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık." (17/70)
19- "Allah sizi yeryüzünün halifeleri yaptı." (6/165)
HAYATA SAYGI:
20- "Haksız yere bir insanı öldüren sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş demektir." (5/32, 4/29)
AİLE:
21- "Eşlerinizle iyi geçinin." (4/19)
22- "Eşleriniz sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz." (2/187)
23- "Anne babaya iyilik edin." (6/151)
24- "Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın." (17/31)
SOSYAL BARIŞ:
25- "Düzeltici ol, bozguncuların yolundan gitme." (7/142)
26- "Yeryüzünde düzeltici işler yapmayıp, karışıklık çıkaran aşırılara boyun eğmeyin." (26/151-152)
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ/İNANÇLARA SAYGI:
27- "Dinde zorlama yoktur." (2/256)
28- "Sen şimdi inansınlar diye insanlara baskı mı uygulayacaksın!" ((10/99)
29- "Ehl-i kitap'la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün." (29/46)
30- "İnanmayanlara de ki: .Sizin dininiz size, benim dinim bana." (110/6)