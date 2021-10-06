Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 14.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 06 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları
Tablo-2 Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları