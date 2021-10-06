70 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte dikkat çeken görüntüler

David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
Eylül'de en çok bu otomobiller satılığa çıktı
Eylül'de en çok bu otomobiller satılığa çıktı
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi
Türk doktorun keşfettiği hastalık tıp literatürüne soyismiyle kaydedildi
2021 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2021 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak
Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Bayrampaşa'da bekçi intihar girişiminde bulundu
Bayrampaşa'da bekçi intihar girişiminde bulundu
Üniversitelerde korona tedbirleri... Ses tonu uyarısı
Üniversitelerde korona tedbirleri... Ses tonu uyarısı
Ak Parti'nin masasındaki 4 anket... Ciddi rekabet yaşanacak
Ak Parti'nin masasındaki 4 anket... Ciddi rekabet yaşanacak
3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak
3600 ek gösterge ile maaşlar 1000 TL'ye kadar artacak
Yeni 'zincir marketler' şehir merkezi dışına yapılacak
Yeni 'zincir marketler' şehir merkezi dışına yapılacak
Kadına şiddet bu kez hakimden geldi! Eşi affetti savcılık affetmedi
Kadına şiddet bu kez hakimden geldi! Eşi affetti savcılık affetmedi
6 Kamu Kurumu toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu Kurumu toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
'Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz'
'Fabrikaları kurduk, işçi bulamıyoruz'
WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia
WhatsApp ve Facebook neden çöktü? İşte 5 iddia
İYEP uygulama takvimi belli oldu
İYEP uygulama takvimi belli oldu
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi
Ali Yalçın: Maaşlarında 750 liralık artış gerçekleşecek
Ali Yalçın: Maaşlarında 750 liralık artış gerçekleşecek
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
'İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyon dolarlık krediyi ödemedi'
'İYİ Partili Lütfü Türkkan, 36 milyon dolarlık krediyi ödemedi'
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Mecliste
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Mecliste
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak
İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak
Ömer Çelik: Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz
Ömer Çelik: Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz
Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda
Yakılan lise başarılı öğrencileriyle ilk sıralarda
Rüşvetten yargılanan daire başkanının tutukluk halinin devamına kararı
Rüşvetten yargılanan daire başkanının tutukluk halinin devamına kararı
Emniyet Müdürü Aktaş: Cumhuriyet'teki iddialar asılsız ve yalan
Emniyet Müdürü Aktaş: Cumhuriyet'teki iddialar asılsız ve yalan
Emniyetten filmleri aratmayan tanıtım videosu
Emniyetten filmleri aratmayan tanıtım videosu
BiP bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı
BiP bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

70 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte dikkat çeken görüntüler

Eskişehir'deki üniversitelerde PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından okullara girişler, öğrenci kimlik kartlarına tanımlanan HES kodlarına bakılarak sağlanıyor. Öğrenciler, yeni uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Ekim 2021 15:18
Yazdır
70 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte dikkat çeken görüntüler

Eskişehir Valiliği, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu iptal etti. Resmi açıklamanın ardından yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, 3 üniversiteye girişte yaşanan yoğunluk azaldı. Öğrenciler, kimlik kartlarına tanımlı HES kodları kontrol edilerek içeri alınıyor.

'ZATEN KALMASI GEREKİYORDU'

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Büşra Yavuz, yerleşkeye girişlerde kimlik kartlarını elektronik cihazlara okutup HES kodlarının kontrol edildiğini ifade ederek "Kimlik kartlarımızda zaten HES kodumuz var. Zaten kalkması gerekiyordu, sonuçta artık her yerde HES kodu var. Bence gerek yoktu zaten. Memnunum çünkü sürekli test yaptırmak zorunda kalacaktık" dedi. Öğrencilerden Rabia Koyuncu ise sürekli test olmanın kendileri için güç olduğunu belirterek kararın yerinde olduğunu savundu. Kubilay Kırgız da PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı anda aşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok iyi, çok yerinde bir hamle oldu. Çok da rahatsızdık zaten. Haftada iki defa PCR testi olmayı düşünüyordum. PCR testinin kalktığı gün gittim, aşı oldum. Aşı olmak da istemiyordum, çekincelerim vardı. Bu uygulama hoşuma gitti."

'GİRİŞLERDEKİ KUYRUKLAR AZALDI'

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hakan Topalbekiroğlu da "Okula gelmeden önce bizim de çok fazla çekincelerimiz vardı. Giriş-çıkış çok sıkıntılı oluyor diye duyduk. Şu an çok memnunuz. Girişimiz-çıkışımız sıkıntı olmuyor. Yemekhaneden de faydalanabiliyoruz. Memnunuz, doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

#PCR testi# eskişehir# öğrenci

Bu Habere Tepkiniz

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Sağlık personelini gereksiz soruşturmalarla muhatap etmeyin talimatı
Sağlık personelini gereksiz soruşturmalarla muhatap etmeyin talimatı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid19 sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık personelinin gereksiz ihbar ve şikayetlerle muhatap edilmemesini istedi.
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya alınması konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen heyetini kabulünde Memur Sen'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan ek gösterge ve sözleşmelilere kadro konularının 2022 yılında tamamlanması talimatını verdi. Heyetin kabulünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de yer almıştı. İşte detaylar...
Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Görevden alınan daire başkanının 5. dereceye atanmasına mahkeme 'dur' dedi
Danıştay, (Mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde 1. Dereceli daire başkanı kadrosunda olarak görev yapan davacının 5. dereceli Hazine kontrolörü kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu.
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?
Türkiye Varlık Fonuna aktarılmış KİT'lerin mevcut statülerinin değişmemekte, bu kuruluşların özelleştirilmesi halinde nakle tabi personel hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uygulanabilmektedir.
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
İcra müdürlüğü ve hakimlik sözlü sınav sonuçları 3 aydır açıklanmadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim adaylığı ve icra müdürlüğü sözlü sınav sonuçlarının bir hafta veya en geç iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Ancak 3 hafta geçmiş olmasına rağmen sonuçlar hala açıklanabilmiş değil.
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu 60 rekabet uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
'Grip, kasım ayında pik yapacak'
'Grip, kasım ayında pik yapacak'
Geçen yıla oranla bu yıl daha fazla grip vakası ile karşılaşılacağını söyleyen Öğr. Gör.Şemsettin Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak, “Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip aşısını da yaptırmalı. Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme Sınav İlanı. Son başvuru tarihi 3 kasım 2021
Bir gün değil her gün koruyoruz
Bir gün değil her gün koruyoruz
Bursa?da sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslemesinden yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü?nde de minik hayvan severlerle farklı bir projeye imza attı.