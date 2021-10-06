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2019-2021 Verileri ile Öğrenci Yurdu Sorunu Hakkında Detaylı İnceleme: Yurtlarfiyatlar.com

Üniversiteler yüz yüze eğitime başladı, Öğrencilerse kalacak yer telaşında son aşamaya geldi. Pandemi dolayısıyla yurt kapasitelerinin azaltılması ve öğrenci sayısının artması nedeniyle üniversite öğrencilerinin barınması bir sorun haline geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ekim 2021 15:50
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2019-2021 Verileri ile Öğrenci Yurdu Sorunu Hakkında Detaylı İnceleme: Yurtlarfiyatlar.com

Yurt sorunu var mı?

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Bilgisayar Mühendisi Tuğrul ARSLAN, 2021 yılı özelinde pandemi şartlarından dolayı yurt bulma konusunun sorun olacağını ve talebin iki katından fazla olacağını zaten beklediklerini ve bu konuda Haziran ve Temmuz aylarında kamuoyunu bilgilendirmek için görüş bildiklerini ifade etti.

Arslan, 2021 yılında oluşan yurt sorununu temelde iki sebebe bağladığını ifade ederek şunları söyledi.

Öncelikle bu yıl yaşanan yurt sorunu pandemi dolayısıyla kapanan özel yurtlar ile ilgili değil. Çünkü kapanan özel yurtlar yerine yeni açılan özel yurtlar var bu özel yurtlar geçen yıllarda oluşan arzı dengeliyor. Bu durumu yurtlarfiyatlar.com sitemizde bulunan üye öğrenci yurdu sayısından gözlemleyebiliyoruz.

1. Sebep: Özel yurtlardaki yatak kapasitesi arzı %20 oranında düştü.

Pandemi şartlarına uyum kapsamında özel öğrenci yurtları kapasitelerini azalttı. Yurtlar öğrencilerden gelen talebi karşılamak için odalarda kişi sayılarını azaltarak 5 ve 6 kişilik odalarını 1-2-3-4 kişilik olarak düzenledi. Ortak alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenledi. Ayrıca özel yurt odalarının bir kısmı Covid-19 önlemleri kapsamında izolasyon odası olarak ayrıldı. Örnek verecek olursak geçtiğimiz yıllarda 100 yatak kapasitesi ile hizmet veren bir öğrenci yurdu, pandemi düzenlemeleri yaptığı için bu yıl 80 civarında bir yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Tüme vardığımızda arz %20 azaldı.

2. Sebep (ve asıl önemli sebep): Üniversitede ilk defa yüz yüze öğrenim görecek öğrenci sayısı iki katına çıktı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin çoğu birinci yıllarında öğrenci yurtları ile barınma ihtiyacına çözüm bulur. İkinci yıllarında ise yurtta kalan öğrencilerin çoğu arkadaşları ile sosyalleşerek eve çıkar.
Mart 2020 tarihinde pandemi sebebiyle üniversiteler online eğitime geçtiler ve öğrenciler evlerine dönmek zorunda kaldı. Yani 2019 yılında üniversiteyi kazananlar arasında bu yıl eve çıkan öğrenci sayısı çok az. Bu öğrenciler üniversitelerin açılacağı haberi üzerine yaz döneminde özel yurt kapasitelerinin yarıya yakınını doldurmuştu.
2020'de üniversiteye yerleşen öğrencilerinin çoğunluğu yüz yüze eğitim yapamadıkları için öğrenci yurtlarına yerleşmediler. Dolayısıyla bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca 2020 ve 2021 yılında üniversiteyi kazanan öğrenciler de aynı anda yurt aramaya başladı ve talep 2.5 kata yakın arttı.
2021 yılında öğrenci yurtlarına olan öğrenci talebi: 2019 yılına oranla 1.96 kat, 2020 yılına oranla 2.46 kat arttı.

Özel yurt fiyatları ne kadar arttı?

Özel öğrenci yurtları oda ücretlerinde geçen yıla oranla ortalama %25 civarında bir artış yaptı. Bu artışın sebebi yurt yatak kapasitelerinin azaltılması, kira maliyetleri ve sabit giderler olarak düşünülebilir.

İstanbul yurt fiyatları:
İstanbul'da özel yurt fiyatları tek kişilik odalar yıllık ortalama 30.000-40.000 TL civarında iken, çoğu öğrenciye barınma imkanı sağlayan 2-3-4 kişilik odalardaki durumsa ortalama 16.000-25.000 TL olarak değişiyor. Detaylı bilgi için İstanbul yurt sayfasını inceleyebilirsiniz.

Ankara yurt fiyatları:
Ankara'da özel yurt fiyatları, İstanbul ile benzerlik gösteriyor. Tek kişilik odalar yıllık ortalama 28.000-40.000 TL civarında iken 2-3-4 kişilik odalardaki durumsa ortalama 16.000-25.000 TL olarak değişiyor. Detaylı bilgi için Ankara yurt sayfasını inceleyebilirsiniz.

İzmir yurt fiyatları:
İzmir'de özel yurt fiyatları tek kişilik odalar için yıllık ortalama 25.000-30.000 TL civarında iken 2-3-4 kişilik odalardaki durumsa ortalama 16.000-25.000 TL olarak değişiyor. Detaylı bilgi için İzmir yurt sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yurt fiyatlarına kahvaltı ve yemek dahil mi?
GSB Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine göre sabah kahvaltısı hizmetleri özel yurtlarda zorunlu olarak verilmektedir. Bu genelgeye uygun olarak çoğu özel yurt fiyatlarına kahvaltı ücretlerini dahil etmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler için akşam yemeği ücretleri haricen hesaplandığında İstanbul, Ankara, İzmir özelinde günlük ortalama 20-30 TL civarında iken, diğer illerde 15 TL ile 25 TL arasında değişmektedir.

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Özel öğrenci yurtları doldu mu?

Yurtlarfiyatlar.com 2021 Ekim ilk haftası verilerine göre özel yurtların İstanbul'da ve Ankara'da %90, İzmir'de %75 üzerinde özel yurt tam kapasite doldu. Bununla birlikte şehir merkezinde ya da üniversitelere yakın bölgelerde yer alan özel yurtların hemen hepsi tam kapasite doldu. Anadolu illerinde de benzer bir durum göze çarpıyor. Hala müsait yatak bulmanın mümkün olduğu şehir merkezine ve üniversiteye uzak olan yurtların doluluk oranıysa %80 civarında değişmektedir.
Özel yurtları incelemek ve bilgi almak için www.yurtlarfiyatlar.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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