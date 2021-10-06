SP Bartın İl Başkanı aracında başından vurulmuş bulundu
Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan Ünal Yurtbay kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 16:49
Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirledi. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.