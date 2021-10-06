Bilim Kurulu toplandı: Bakan Koca açıklama yapacak
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Ekim 2021 17:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplandı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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