Doktor anne kız koronaya karşı omuz omuza çalışıyor

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görevli doktor Ferda Aksel, yaptığı açıklamada, salgın döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğunu belirtti.

Kızıyla aynı hastanede görev yaptığını bildiren Aksel, "Anne kız birbirimize destek oluyoruz. Salgın şartlarında yaşamaktan, hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki Kovid-19 kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Aksel, kendisini koruyan, kurallara uyan ve aşılarını yaptıranların virüse karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, toplum bağışıklığının sağlanması için vatandaşlardan aşı olmalarını, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.