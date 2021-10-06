96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki kadının başına taşla vurularak öldürülmesine ilişkin oğlu suçunu itiraf etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2021 17:57
Osman Aksüner mahallesindeki bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, oğlu Mehmet S. (71) ile 2 katlı binada altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin (96) başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Fatma S'nin cesedi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.