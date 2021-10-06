Yeni atanan valiler görevine başladı

Elazığ Valiliğine atanan Ömer Toraman görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden Elazığ Valiliğine atanan Toraman, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilikte açıklama yapan Toraman, bugün itibarıyla başladığı görevini layıkıyla yürütmeye çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların destekleriyle milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve basınla birlikte hizmet etmeye çalışacaklarını dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden ayrılırken Bakanımız Süleyman Soylu, şöyle bir duada bulunarak yolcu etti bizleri, 'Allah ferasetliğinizi artırsın, Allah isabetli kararlar vermenizi nasip etsin' dedi. Ben de bu duayı tekrar ederek vazifemize başlamak istiyorum. Yüce Allah'tan ferasetimizi artırmasını, isabetli kararlar vermemizi niyaz ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Burada bulunduğumuz süre zarfınca el birliğiyle, gönül birliğiyle, hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret göstereceğiz."

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Kırıkkale Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, görevine başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, Valiliğe gelişinde vali yardımcıları, Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı Bakım Albay Tolga Topbaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Anaokulu öğrencilerinin çiçek takdim ettiği Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamladı, karışlamaya gelenlerle tek tek selamlaştı.

Tekbıyıkoğlu, makamında yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Savunma sanayinin üssü Kırıkkale'yi birçok açıdan marka şehir olarak değerlendirdiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'mizin marka değerini daha da ileriye taşımak adına başta hemşehrilerimiz olmak üzere, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, oda ve meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basın kuruluşlarımız ile yakın bir iletişim içinde çalışacağımızı ve bu çalışmaları yürütürken, kahraman şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin bizim önceliğimiz olacağını vurgulamak isterim."