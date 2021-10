DSÖ'den sıtma aşısının çocuklara uygulanması önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez çocuklara sıtma aşısı uygulanmasını önerdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen ve dünyada sıtmaya karşı onaylanan tek aşı olan Mosquirix'in Sahra altı Afrika'daki ve sıtma bulaşının yüksek olduğu diğer bölgelerdeki çocuklarda kullanılması önerildi. Açıklamada, aşı önerisinin 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de devam eden ve 800 binden fazla çocuğa ulaşan bir pilot programın sonuçlarına dayandığı aktarılırken, aşının 5 aylıktan büyük çocuklara 4 doz olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aşının küresel olarak en ölümcül sıtma paraziti ve Afrika'da en yaygın olan P. falciparum'a karşı etkili olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma aşısının çocuklarda uygulanacak olmasının tarihi bir an olduğunu ifade ederek, "Bu aşıyı sıtmayı önlemek için mevcut araçların üzerine kullanmak, her yıl on binlerce gencin hayatını kurtarabilir" dedi.

"İlk kez böyle bir aşıya sahibiz"

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr Matshidiso Moeti ise, "Yüzyıllardır sıtma, Sahra Altı Afrika'da büyük acılara neden oldu. Uzun zamandır etkili bir sıtma aşısı bulmayı umuyorduk ve şimdi ilk kez böyle bir aşıya sahibiz" ifadelerini kullanarak, "Bugünün tavsiyesi, hastalığın en ağır yükünü omuzlayan kıta için bir umut ışığı sunuyor ve çok sayıda Afrikalı çocuğun sıtmadan korunarak sağlıklı yetişkinlere dönüşmesini bekliyoruz" dedi.

Mosquirix'in çocuklara önerilme kararı, DSÖ'nün sıtma ve bağışıklamaya ilişkin en üst danışma organları olan Sıtma Politikası Danışma Grubu ve Aşıya İlişkin Stratejik Danışma Uzmanları Grubu tarafından ortaklaşa alındı.