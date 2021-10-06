359 Hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nan yapılan açıklama şöyle;

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hakim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 11 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından " Hakim Savcı Atanma Talep Formu " başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILAR

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi