Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a veda etti

Cüneyt Arkın iki sezon rol aldığı Kuruluş Osman dizisine veda etti. Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizideki rolünün son bulduğunu açıkladı.

Cüneyt Arkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum."