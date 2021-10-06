Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu sızdırılmış olabilir!

Amazon'a ait önde gelen canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırı sonrası çok sayıda kritik önemdeki verilerinin sızdırıldığı iddia edildi.

Eurogamer'da yer alan habere göre, 4chan forumuna son günlerde platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin de yer aldığı 126 GB'lık bir torrent yüklendi.

Forumdaki paylaşımın sahibi, Twitch topluluğunu 'iğrenç, zehirli bir çöplük' olarak nitelendirdi.

Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.

Buna göre, sızıntılarda platforma ait şu bilgiler yer alıyor:

Twitch'in kaynak kodunun tamamı

Son 3 yılda yapılan yayıncı ödemeleri

Mobil, masaüstü ve konsol Twitch istemcileri

Twitch tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleri

IGDB ve CurseForge dahil Twitch'e bağlı olan tüm platformlar

Amazon Game Studios'un Vapor kod adlı yayınlanmamış bir oyun mağazası dahili güvenlik araçları

Öte yandan sızıntının 'birinci kısım' olduğu ve devamının gelmesi bekleniyor.

Video Games Chronicle'a göre Twitch, durumdan haberdar ancak henüz kullanıcılarını bilgilendirmedi.

Bununla beraber sızıntının, Twitch kullanıcılarına ait şifre veya kişisel bilgiler içermediği ifade ediliyor.

Aslında sızdıran kişi, kişisel hesapları içerecek kod yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.

Platformdan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.