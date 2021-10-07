7 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen ve iki gün sürecek G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak.

(Roma)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmalarının ilkine başkanlık edecek.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanacak "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve haberleşme sektörünün öncülerini bir araya getiren Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı C Terminali'nde devam ediyor.

(İstanbul/10.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lviv)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın erkekler mücadelesinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cuma günü Norveç ile oynayacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00)

3- Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve takımdan bir futbolcu, cuma günü Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.45/19.15)

4- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Grekoromen stilde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak mindere çıkacak; kadınlar 72 kiloda buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30/20.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)