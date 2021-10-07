7 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
7 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen ve iki gün sürecek G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak.
(Roma)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmalarının ilkine başkanlık edecek.
(Ankara/09.30)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanacak "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
4- TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.
(14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve haberleşme sektörünün öncülerini bir araya getiren Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı C Terminali'nde devam ediyor.
(İstanbul/10.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.
- Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Lviv)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın erkekler mücadelesinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cuma günü Norveç ile oynayacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.
(İstanbul/16.30/17.00)
3- Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve takımdan bir futbolcu, cuma günü Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.
(İstanbul/18.45/19.15)
4- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Grekoromen stilde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak mindere çıkacak; kadınlar 72 kiloda buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya mücadelesi verecek.
(Oslo/11.30/20.00)
5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Atina/21.00)