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Rektör aracının üzerine çıkmıştı...Dosyaları kabarık çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Naci İnci'nin önünü kestikleri makam aracının üzerine çıkarak tepinen göstericilerden 2'si tutuklandı. Yarı çıplak aracın üzerine çıkan Ersin Berke G. ile Beliz İ.'nin 'Mala zara verme, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit'ten suç kaydı çıktı. Eylemlere katılan Eftelya K., Hamza A., Mehmet İ., Elif B. de benzer suçlara bulaşmış.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Ekim 2021 06:15
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Rektör aracının üzerine çıkmıştı...Dosyaları kabarık çıktı

Dün gerçekleşen eylemde göstericiler Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek üzerinde tepinmişti.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkarak tepinen göstericiler gözaltına alındı.

Üniversitede önceki gün yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi. İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi gözaltına alındı.

YARALAMA, TEHDİT, MALA ZARAR VERME

Gözaltına alınan 7 öğrenciden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili üniversitede görevli güvenlik görevlilerinin de bilgisine başvuruldu. Gözaltına alınanların dosyası kabarık çıktı. Olay sırasında yarı çıplak halde aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin çok sayıda suç kaydı bulunuyor. "Mala zarar verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit" bunlardan sadece bazıları.

Gözaltına alınan Beliz İ.'nin dosyası da Ersin Berke G.'yi aratmadı. Beliz İ.'nin de "Mala zara verme, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, devletin egemenliğini aşağılama" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunuyor. Eylemlere katılan Eftelya K., Hamza A., Mehmet İ., Elif B. de benzer suçlara bulaşmış.

PKK PROPAGANDACISI

Yine eylemciler arasında bulunan Caner Ö.'nün adı da "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" dosyasında bulunuyor. İsmail G. ile ilgili de geçmişte PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı için hakkında işlem yapılmış. Ayrıca gruptakilerin bazılarının üniversitedeki LGBT-İ yapılanmasında bulunduğu öğrenildi.

Burak Doğan

#rektör# aracın üzerine# dosyalar

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