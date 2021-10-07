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Kooperatif Marketler fahiş fiyatları dengelemede başarılı olacak

Fahiş fiyatla mücadelede son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Başkan Erdoğan tarafından duyurulması ile birlikte vatandaşlar bin yeni şubeye ilişkin gelecek haberleri bekliyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Ekim 2021 07:20
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Kooperatif Marketler fahiş fiyatları dengelemede başarılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ekonomik verilere ilişkin bir sunum yaptı. Türkiye'nin gıda enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada gıda enflasyonu ise 35 sınırına dayandığını belirten Canikli, Türkiye'nin bu bandın 5-6 puan altında olduğunu ifade etti.

YÜZDE 20'YE VARAN UCUZLUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide pandemi etkilerinin azaldığına dikkat çekerek, ekonominin iyi durumda olduğunu söyledi. Değerlendirme yapan Erdoğan'ın ikinci çeyrekte Türkiye'nin İngiltere'nin önüne geçtiğini, alınan tedbirlerle enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Gıda enflasyonu ile ilgili Tarım Kooperatiflerin sayısının bine çıkarılacağını ifade eden Erdoğan'ın, fiyatların zincir marketlerden yüzde 20 daha ucuz olduğunu söylediği kaydedildi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLER AÇILDIKÇA FİYATLAR DENGELENECEK

Erdoğan, tarım kooperatif şubelerinin sayısı artıkça fiyatlarda bir dengelenme yaşayacağına dikkat çekti. Erdoğan'ın Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlerle ilgili başladığı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade ettiği de öğrenildi.

İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak zincir marketlerin fiyatlarından daha uyguna fiyatla ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı kaydedildi.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla çok daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.

Tarım Kredi - Diğer Market fiyatları

1 kg buğday unu: 4.50 --- 4.25

1 litre UHT süt: 4.75 --- 6.95

1 kg toz şeker: 5.70 --- 7.15

30'lu yumurta: 23.80 --- 32.95

1 kg soğan: 1.65 --- 1.99

1kg domates 6.95 --- 8.99

1 kg salatalık: 4.50 --- 5.49

1 kg makarna: 5.50 --- 9.50

1 kg çay: 32.80 --- 37.90

1 lt yağ: 15.90 --- 18.32

1 kg zeytin 16.90 --- 21.95

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ERDOĞAN'IN DİĞER SÖZLERİ

Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi eleştirmesine de tepki gösterdi. Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı için 'Anlatıyoruz anlatıyoruz NATO mermer, NATO kafa" benzetmesi yaptığı belirtildi. Muhalefetin sahada birçok konuda spekülasyon yaptığını ifade eden Erdoğan, kurmaylarına 'Vatandaşa doğruları anlatın" talimatı verdi.

Afganistan ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Afganistan'a 20 yılda en fazla yatırımı Türkiye'nin yaptığını söyledi. Erdoğan'ın "Burada en çok biz varız, halk bizi seviyor. İlişkilerimizi sıcak tutmalıyız, mevcut yönetime karşı şartlı değiliz, bir çatışma olsun istemeyiz. Taliban ile de görüşmelere açığız kapıları kapatmadık" dediği belirtildi.

Yapılan değerlendirmede Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerinin büyük çoğunluğunu geri gönderildiği, bir kısmını ise kamplarda tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

#kooperatif# marketler# fahiş fiyatlar

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