Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor

Çevreci politikaları ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye, yine birçok çalışmada öncü ülke olmaya devam ediyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında örnek uygulama olarak başlatılan çöp kovalarının ofislerden kaldırılması çalışmasının tüm yurt geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

BAKANLIĞA 4 SENEDİR ÇÖP KAMYONU GELMİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu'nda yaptığı konuşmada bakanlık tarafından yürütülen çevreci politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasına yönelik çalışmayı Çevre Bakanlığı'nda başlattıklarını ifade eden Birpınar, "Bizim Bakanlığımıza dört senedir çöp kamyonu gelmiyor, bütün çöpleri biz koridorlarda ayrıştırıyoruz. İkincisi, hiçbir odada çöp kutusu yok ama bunu çok zor başardık, kolay değil ve şuanda plastikler, kağıtlar, organikler hepsi ayrıştırılıyor ve hepsi para ediyor.

Biz bunları Sokak Toplayıcıları Derneğiyle anlaştık, hani katı atık işçileri deniyor ya onlara hediye ediyoruz. Adamlar alıyorlar, onlara satıyorlar, değerlendiriyorlar" dedi.

Milletvekili ve komisyon üyelerine çöp kutularını ofislerinden kaldırmaları için ricada bulunan Birpınar, "Sizden rica ediyorum, sıfır atık sistemini kurduk ama ben bütün odalardan geçerken herkesin masasının altında çöp kutusu gördüm. O çöp kutuları orada durduğu sürece sıfır atığı burada başaramayız. Bu atıklar da buradan gider, çöp depolama sahasında metan gazı olarak atmosfere gider, orada da iklimi değiştirir" dedi.

GLASGOW'DA MASADA OLACAĞIZ

Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile ilgili de koşuşan Birpınar, "Sizlerin takdirleriyle ve oylarınızla, İklim Anlaşması oybirliğiyle Meclis'ten geçtikten sonra bu bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlere depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow'da, o masada söz sahibi olacağız.

Bununla ilgili hukuki görüşleri de tamamlamış durumdayız. Dolayısıyla ne kadar kısa sürede Meclisten geçerse, Cumhurbaşkanımız da kanunu onaylarsa, biz oraya gönderdiğimiz takdirde 31 Ekim -12 Kasım'da yapılacak olan Glasgow toplantısında Türkiye masası, söz sahibi olacak" dedi.