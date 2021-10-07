Rüşvet alırken 10 Milyon TL'yle yakalanan daire başkanı serbest bırakıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde hak edişleri erken ödeme karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığı iddiasıyla yaklaşık 8 aydır tutuklu yargılanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Dört yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Bahattin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bahattin K. ile kendisine rüşvet vermek suçundan tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T.'nin, ayrı ayrı 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 10 Milyon nakit parayla yakalanan daire başkanı kendini nasıl savundu?

Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Bahattin K.'nin adli kontrol şartı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbes bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Belediyede Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan Bahattin K. yaptığı iş nedeniyle belediyeden hak edişini erken ve belirlenen rakamın üstünde almak için müteahhit Y.T'den çay poşeti içimde 30 bin lira alırken polis tarafından yakalanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan Bahattin K. cezaevine gönderilmişti.

KASADA 10 MİLYON TL'DEN FAZLA PARAYLA YAKALANMIŞTI

Bahattin K'nin makam odasındaki kasada ele geçirilen servetin resmi tutanakları da ortaya çıktı. Kasada; 135 bin Avro, 36 bin lira, 6 kilo 430 gram altın, 13 çeyrek altın benzeri büyük boy altın, 75 tam ve 50 yarım, 1059 çeyrek altın, 22 ayar 0.5 gram ibaresi olan 1 adet altın, toplam 10 gram altın, 1 tane üzerinde Atatürk portresi olan altın, 490 Gürcistan Larisi, 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 24 adet hesap cüzdanı ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.