Siyasi partiler üyelerini artırdı

Buna göre, MHP ve Saadet Partisi dışındaki tüm partiler üye sayılarını artırdı. AK Parti son 2 ayda 11 bin 136 yeni üye kaydetti. Aynı dönemde CHP 11 bin 9; İYİ Parti 17 bin yeni üye kazanırken, MHP ise 2 bin 146 üye kaybetti.

DEVA Partisi son 2 ayda 16 bin 20 yeni üye kaydı yaparak toplam üye sayısını 60 bine yaklaştırdı.

Gelecek Partisi'nin son iki ayda yapılan bin 755 yeni kayıtla, üye sayısı 34 bini aştı. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin üye toplamı 13 bin oldu. AK Parti'nin 11 milyon 11 bin 725; CHP'nin 1 milyon 299 bin 235, MHP'nin 473 bin 192 üyesi bulunuyor.

İYİ Parti de 425 bin 619 üye ile teşkilatı en kalabalık dördüncü siyasi parti haline geldi. Saadet Partisi ise son iki ayda bin 441 üye kaybederek 269 bin 538 üyeye geriledi.

Yeniden Refah Partisi de üye sayısını 2 ayda 9 bin 653 artırarak 148 bin 724'e ulaştırdı. Son iki ayda 344 yeni üye kaydeden HDP'nin toplam üye sayısı ise 41 bin 22.