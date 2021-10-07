AK Parti MKYK'da 'Boğaziçi' gündemi

Milliyet'ten Ayşegül KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: Bir MKYK üyesinin ise "Bu çocuklar bizim için çok değerli. Bunlar Türkiye'nin en zeki çocukları. Akademik personelin tavır ve davranışlarından da etkileniyor olabilirler. Bu yüzden sadece öğrenciler değil, akademisyenler de bir performans sistemine tabi olmalı" görüşünü dile getirmesi dikkati çekti.

Toplantıda üniversite kampüslerinde güvenlik ve asayiş noktasında atılabilecek yeni adımların neler olabileceğinin de çalışılması gerektiği belirtildi. Toplantıda, üniversite rektörlerinin kampüslerde yaşanan olaylara müdahale yetkisinin artırılması da gündeme geldi. Mevcut Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre öğrencilerin işlemiş olduğu disiplin suçları ile ilgili soruşturma açma yetkisi dekanlıklarda bulunuyor. Yönetmelikte yer alan, "Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri soruşturma açabilir" hükmü ise, Aralık 2020'de Danıştay 8. Daire'nin verdiği kararla iptal edilmiş, böylelikle rektörlerin, "soruşturma açma" yetkisi budanmıştı. Toplantıda, benzer bir yetkilendirmenin yapılması ile ilgili görüşlerin de değerlendirildiği belirtildi.

'Vatandaşa anlatın'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de bir sunum yaptığı toplantıda, "Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada gıda enflasyonu ise 35 sınırına dayandı.

Türkiye bu bandın 5-6 puan altında" açıklamasını yaptığı; Erdoğan'ın ise bu sözler üzerine MKYK üyelerine, "Bu rakamları vatandaşa anlatın. Ekonomideki dalgalanmanın yalnızca Türkiye'de olmadığını; ekonomik göstergelerde toparlanmanın başladığını iyi anlatın" dediği kaydedildi.