Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor

Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: Çoğu üniversite, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı kartı ya da 72 saatte bir yapılan PCR testi istiyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verilerine göre öğrenciler arasında aşılama oranı yüzde 70'lere ulaştı; bu da her 3 öğrenciden 1'i aşısız demek. Aşısız olan öğrencilerin çoğu PCR testini kabul etse de bazı öğrenciler aşı ya da testi yaptırmak istemiyor. Bu nedenle kaydını donduranlar var. Kayseri Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Salih Zeki Yıldız da aşı ya da PCR testi zorunluluğu nedeniyle kaydını sildirenler arasında. Yıldız, "Bu dayatma sonucunda kaydımın silinmesi için dilekçe yazdım. Dilekçem kabul edilmiş. Artık öğrenci değilim" dedi.

İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde okuyan, kendisi gibi aşı olmak istemeyen arkadaşlarıyla üniversiteye PCR testi yaptırmadan girmek için dilekçe verdiklerini aktaran Çağla Koçali ise şunları söyledi: "Eğer üniversiteye alınmazsak polis çağırıp tutanak tutturacağız. HES kodu ile alan birçok üniversite var. Bizden neden haftada 2 kere test isteniyor? Bugüne kadar PCR testi yaptırmadım, bundan sonra da yaptırmayacağım. Çok zorlarlarsa okulumu donduracağım."

Bu dönem için ders kaydını yaptıran, aşı ve PCR testi olmayacağı için üniversiteye gitmeyen Marmara Üniversitesi öğrencisi S. Ertuğrul Ekşioğlu, "Üniversitelerin tekrardan online eğitime geçme beklentisi var. O nedenle kaydımı yaptırdım' dedi.