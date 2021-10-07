Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yeni görsel

2022 sonunda banttan indirilecek olan Türkiye'nin Otomobili TOGG bir süredir testlerden geçiyordu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedeflenirken TOGG'dan yeni görüntüler geldi.

BEYAZ TOGG

TOGG'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda beyaz renkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi.

KAMERA YERİNE KLASİK AYNA

Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor.

SİS FARLARI

Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti.

Yapılan açıklamada da, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor." ifadelerine yer verildi.