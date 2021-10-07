Şehitler ormanını yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında 24 Eylül günü yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar gördü.

Daha sonraki günlerde 4 Ekim gününe kadar 3 farklı yerde daha yangın çıktı. Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, şehitler ormanında yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.

4 Ekim günü bu kez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde 4 farklı yerde yangın çıktı. Ormanlık alanda 50 kişilik ekiple pusu kuran terör ekipleri hemen duman çıkan noktaya gidince yangın çıkan yerden motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis daha sonra onu yakaladı.

İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira çıktı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınırken ekipler tarafından çıkartılan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Polis daha önce orman yakmaktan yakalanan bir zanlının terör örgütünün talimatı olduğu, para karşılığı orman yaktığı yönündeki ifadesinden dolayı Ali İhsan K.'nın da terör bağlantısı olup olmadığı araştırdı. Ali İhsan K. ifadesinde sürekli babasının şiddetine uğradığını, hiç sevilmediğini, bir aydır da eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanlık alanda yangın çıkardığını söyledi.

Terör polisi şu ana kadar zanlının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısını bulamasa da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, şehitler ormanının yakılmasına tepki göstererek, "Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz. Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz" dedi.